’Oekraïne brengt Nederland geluk’

Tijdens het TV-programma ‘Beste Zanger 2016’ van Jan Smit heeft O’G3NE het liedje ‘Sing’ van solo zanger Ed Sheeran, met een ‘briljante kindertruc’; zogenaamd ‘echoing’, omgetoverd tot een prachtig groepsliedje. Hun vader is een goede songwriter.

Precies 10 jaar geleden vertegenwoordigden Lisa, Amy en Shelley ons land op het Junior Eurosongfestival 2007 in Nederland. Of de nee-referendum over Oekraïense verdrag een negatieve rol zal spelen, zullen we zien, maar Oekraïne brengt Nederland wel geluk. Ralf Mackenbach won namens Nederland met ‘Click Clack’ het Junior Eurosongfestival 2009 in Oekraïne.

Danny Lim, Wassenaar