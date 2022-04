Premium Het beste van De Telegraaf

New York is held rijker: Syriër die metroschutter spotte gaat viraal

Kopieer naar clipboard

Zach Tahhan (l) doet zijn verhaal. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

New York - New York is een held rijker: een 21-jarige Syriër die vijf jaar geleden naar de Verenigde Staten verhuisde, vijf talen spreekt en in Jersey City woont. De man, Zach Tahhan, is degene die de vermoedelijke dader van de schietpartij in de New Yorkse metro zou hebben gespot. Tahhan was voor zijn werk bezig met het installeren van beveiligingscamera’s voor een winkel toen hij de 62-jarige Frank James spotte. Tahhan twijfelde geen moment en schakelde de politie in.