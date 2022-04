Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdamse winkeliers snappen niks van 1-blikje-regel: ’Dronken mensen eisten meer bier’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Bierblikjes in overvloed in Amsterdam. Ⓒ Foto Richard Mouw

AMSTERDAM - Ruzie, schelden, zelfs bijna vechten. Dronken klanten die koste wat het kost bier eisen. Winkeliers in de Amsterdamse binnenstad begrijpen niets van de gemeentelijke regel dat op Koningsdag maar één blik bier per persoon verkocht mocht worden. Ze hebben de hele dag boze mensen in hun zaken gehad.