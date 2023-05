Stembusgang Turkse Nederlanders tot nu toe rustig

Zaterdagochtend stonden er rijen, maar die verdwenen in de loop van de middag. Met busjes en touringcars arriveerden mensen bij het stemlokaal.

Er zijn politieagenten en extra beveiligers aanwezig en vooral veel verkeersregelaars.

Wie de Turken bij het stembureau spreekt, krijgt te horen dat betrokkenheid bij het land de belangrijkste factor is om te stemmen. Iedereen zegt het beste voor Turkije te willen. Er was bij het stembureau in Amsterdam zaterdag geen spanning voelbaar tussen kampen van de twee kandidaten. Bij de eerste ronde leidden de spanningen tot vechtpartijen bij de Amsterdamse RAI waar toen gestemd kon worden.

Tot nu toe is door de Nederlandse Turken in meerderheid op zittend president Erdogan gestemd die inmiddels zo’n 21 jaar het land bestuurd. Een oudere man laat weten dat de huidige leider zijn stem krijgt. „Hij heeft het land weer groot gemaakt”, is zijn mening.

Ook lopen er aanhangers van de oppositie rond, die wordt aangevoerd door Kemal Kilicdaroglu. Een jonge vrouw zegt te verwachten dat, nu het er serieus om spant wie zich de komende jaren president mag noemen, beide kampen gemotiveerder zijn om hun stem te laten horen. In de eerste ronde van de Turkse presidentsverkiezingen stemde meer dan de helft van de Turkse stemgerechtigden in Nederland niet. Een deel daarvan zal zich volgens haar nu wel laten horen.

Turkse Nederlanders kunnen tot en met woensdag stemmen in Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven. In Turkije wordt op zondag 28 mei gekozen.