Boete voor bedrijf waar 15-jarige op de werkvloer overleed

Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

ZWOLLE - Een warenhuis uit Opheusden is donderdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een boete van 40.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk. Bij een bedrijfsongeval in een magazijn van het bedrijf in Dodewaard kwam een 15-jarige jongen om terwijl hij op een heftruck reed.