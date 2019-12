Britse krijgt na drie jaar telefoon terug van politie Amsterdam

De jonge vrouw moest geduld hebben, want zij verloor haar telefoon in februari van 2017 in de stad. Ze had de hoop eigenlijk allang opgegeven dat het toestel nog een keer terug zou komen.

Met een begeleidend briefje werd de telefoon deze week teruggestuurd naar Leichester. Vol ongeloof meldt de Britse de vondst op Twitter. „Mijn telefoon was gestolen in Amsterdam en ik krijg zojuist een schrijven bij de post met mijn telefoon van de Nederlandse politie, die ’m blijkbaar hebben gevonden en teruggestuurd. Bijna drie jaar na dato. Big up.”

Waar de politie de telefoon vond en of het toestel nog werkt, stond niet vermeld in de brief. Woordvoerders van de politie waren donderdagochtend niet meteen bereikbaar voor een reactie.