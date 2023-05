Vijf Nederlanders gearresteerd voor plofkraken in Duitsland

De aangehouden personen, volgens de BKA van Nederlands-Marokkaanse komaf, worden verdacht van deelname aan georganiseerde misdaad in verschillende deelstaten, met name waren ze volgens justitie betrokken bij meerdere plofkraken. De aanhouding was mogelijk dankzij samenwerking met het parket Düsseldorf en de Nederlandse politie.

De onderzoeken richten zich op vijf personen van tussen de 23 en 38 jaar, die verdacht worden van betrokkenheid bij het opblazen van in totaal 22 geldautomaten in Duitsland en Luxemburg, tussen 20 mei 2021 en 30 augustus 2022. Ze worden verdacht van het uitvoeren van de plofkraken, van hulp daarbij of van voorbereidende handelingen.

Bewijsmateriaal

De explosies vonden plaats in 21 Duitse steden waaronder Dortmund, Keulen en Trier, en één stad in Luxemburg, Schuttrange.

In totaal maakten de daders voor meer dan een miljoen euro buit en veroorzaakten ze voor meer dan twee miljoen euro schade aan eigendommen. Er is volgens het BKA veel bewijsmateriaal in beslag genomen, zoals kleding, mobiele telefoons en digitale opslagapparatuur.

Aan de operatie van dinsdagochtend gingen omvangrijke onderzoeken vooraf. Daarbij werd volgens de BKA eveneens samengewerkt met het zogeheten International Legal Assistance Centre (IRC) van de politie en het Openbaar Ministerie in Arnhem.

Onderzoeksrechter

Er waren al Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen het vijftal. Ze zullen worden voorgeleid aan de Nederlandse onderzoeksrechter, die ook zal beslissen over de uitleveringsverzoeken. In Duitsland staan op het veroorzaken van explosies gevangenisstraffen van één tot vijftien jaar per misdaad. Op grootschalige diefstal in vereniging staat een gevangenisstraf van één tot tien jaar.