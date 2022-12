’Transitie’ landbouw zorgt voor duurder voedsel, onvrede in de Kamer

In een debat over de landbouwbegroting blijkt dat de bedoeling van het landbouwakkoord, dat minister Piet Adema (Landbouw) met allerhande organisaties wil sluiten, nog veel te vaag is. Er mist nog steeds, zo vinden meer partijen, concreet toekomstperspectief voor de boeren. Zo is SP-Kamerlid Sandra Beckerman ronduit kritisch op een laatste ’landbouwbrief’ van Adema, die veel woorden maar weinig wol zou leveren.

„Van zijn voorganger kwam een perspectiefbrief zonder perspectief, nu eentje die onleesbaar is”, stelt zij. „Er is meer duidelijkheid wie wil stoppen, maar niet voor wie wil starten of door wil.” D66’er Tjeerd de Groot waarschuwt de minister dat ’te lang de kool en de geit is gespaard’ en er een ’beleid voor spek en bonen’ over ons land is uitgerold. De Groot noemt het ook een ’illusie dat de transitie van de landbouw alleen maar winnaars kent’. Hij roept Adema op daar duidelijk over te zijn en wenst hem veel ’politieke moed’ toe. Een eerdere oproep om de landbouwbrief die Adema stuurde te verscheuren en opnieuw te beginnen, herhaalde De Groot in het debat overigens niet.

Vissers

Harde kritiek klinkt er ook op het uitblijven van perspectief voor de visserijsector. Maar liefst twee derde van de kotters die op de Noordzee vissen op schol, tong of tarbot heeft zich inmiddels aangemeld voor een saneringsregeling, waardoor de sector vrijwel volledig ontmanteld dreigt te worden. „Het doet pijn hoe bijna de hele boomkorvloot naar de haaien gaat”, klaagt CU-Kamerlid Pieter Grinwis. „Hele gemeenschappen dreigen te worden ontwricht”, zegt ook CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Zo sluit de visafslag in Den Helder de deuren. Ook vanuit de VVD, PVV, en BBB klinkt er een roep om meer te doen om zeemannen te beschermen. Vooralsnog gebeurt het tegenovergestelde en wordt de sector geraakt door nog hogere brandstofprijzen, meer windturbines op zee en nieuwe bedreigingen rondom strenge stikstofregels die vanaf 1 januari voor garnalenvissers gaan gelden. „Ik vrees dat het nog veel erger wordt”, zegt PVV’er Dion Graus.

Zorgen zijn er ook over het voornemen om met prijsprikkels consumenten te bewegen om bijvoorbeeld minder dierlijke producten te kopen, of juist duurzamere of biologische producten te kiezen. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU nemen het op de koop toe dat burgers dan meer moeten afrekenen in de supermarkt. Gewezen wordt naar cijfers waaruit blijkt dat Nederlanders minder hoeven te betalen voor voedsel dan in omliggende landen. CDA’er Boswijk erkent dat voedselprijzen gaan stijgen als verder wordt ingegrepen in de landbouwsector en de keten daaromheen. Hij vindt dat de koopkracht van Nederlanders achterblijft en maar moet worden opgehoogd zodat meer kan worden uitgegeven. „Het kan toch niet zo zijn dat wij een inkomensprobleem compenseren met de boer?”

’Koken of stoken’

PvdA-Kamerlid Joris Thijssen trapt echter op de rem. „Er zijn nu al Nederlanders die moeten kiezen tussen koken en stoken”, zegt hij. „Wij vinden dat boeren een nette prijs moeten krijgen, maar we moeten toch ook wel echt zicht houden op de gevolgen voor de consument.” Thijssen mist de consumentenorganisaties aan tafel nu er gesproken wordt over een landbouwakkoord. De sociaaldemocraat pleit juist voor aanpassingen in regelgeving. Om meer biologische of duurzame producten in de schappen te krijgen zou de btw voor die ’groene’ producten naar 0 procent moeten worden gebracht, betoogt hij. Daardoor worden volgens Thijssen duurzamere producten voor burgers goedkoper en boeren gestimuleerd om over te schakelen op ’groenere’ landbouw.

VVD’er Thom van Campen roept de minister verder op haast te maken met de uitrol van kweekvlees en veel meer aandacht te besteden aan innovatie. Ook vindt hij dat Adema vaker zijn gezicht (en tanden) moet laten zien in Brussel „en daar geen vergadering gaat missen.” PvdD’er Leonie Vestering wil juist het mes in de veestapel, onder andere in de kalver-, pluimvee- en geitenhouderij. Ze wees op het ’onnoemelijk leed’ dat kalveren, jonge haantjes en lammetjes volgens haar doorstaan nu die soms al na enige dagen worden gedood omdat ze volgens het Kamerlid een ’restproduct’ zijn. „Waar wacht de minister nog op?”

Het CDA noemt innovatie in de landbouw inmiddels ’niet de heilige graal’ in de stikstofaanpak. Volgens de partij willen sommige boeren juist hulp bij het extensiveren van hun bedrijf en doen sommige innovaties in de praktijk niet wat boeren is beloofd. „Wanneer is nu eindelijk eens duidelijk welke innovaties zijn toegestaan?”, is de vraag die nog niet beantwoord is.

Adema zal donderdag, samen met collega-minister Van der Wal (Natuur en Stikstof), de Kamer van reactie voorzien. Hij zal dan ook ingaan op een initiatiefnota van BBB en JA21. Die partijen willen met een rits maatregelen de stikstofcrisis bezweren. D66’er De Groot liet evenwel al weten er niets in te zien. „Een volstrekt fantasieplan”, sneerde hij naar BBB-leider Caroline van der Plas.