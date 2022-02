Nederland heeft opvangplekken klaar voor Oekraïners

Van der Burg is erover in gesprek met gemeenten. Over het hoe en wat van die opvangplekken wil hij niet uitweiden. „We zien op dit moment nog geen Oekraïners die zich bij ons melden,’’ zegt de staatssecretaris. ,,Maar op het moment dat dat concreet aan de orde is, kunnen wij gewoon huisvesting gaan bieden.’’

’Geen asielzoekers’

Van der Burg wijst erop dat Oekraïners geen asielzoekers zijn en dus geen aanspraak hoeven te maken op de reguliere asielopvang, die momenteel propvol zit. „Mensen die uit Oekraïne komen kunnen – als zij een biometrisch paspoort hebben – gewoon vrij reizen naar Nederland. Ze kunnen hier dus gewoon naartoe komen en wij hebben de plannen klaarliggen om ze op te vangen.’’

Volgens de huidige visaregels mogen Oekraïners maximaal 90 dagen in Nederland verblijven, maar gezien de huidige situatie zal Nederland die periode gewoon verlengen, zo belooft de bewindsman.

Hoewel het kabinet scenario’s voor ogen heeft over mogelijke vluchtelingenstromen, wil Van der Burg niet vooruitlopen over aantallen die we in Nederland kunnen verwachten. „Dat is heel moeilijk te zeggen omdat dat in de verschillende scenario’s uiteen loopt. Het hangt af van wat er in Oekraïne gebeurt en als de mensen Oekraïne uitgaan, of ze dan in de buurlanden blijven of doorreizen. We weten nog niet wat dat gaat betekenen voor de vraag aan ons.’’ Dat zal ook moeten blijken uit gesprekken met Europese partners, aldus Van der Burg.

’Eerste plekken geregeld’

Ook over de capaciteit van de locaties waar het kabinet nu mee aan de slag is, houdt de bewindsman zijn kaken op elkaar. „De eerste opvangplekken zijn geregeld. En verder hangt het er van af om hoeveel aantallen het gaat. Als het om hele grote aantallen gaat, dan wordt het een heel ander verhaal,’’ klinkt het.

Volgens de laatste schattingen van de VN zijn er inmiddels meer dan 100.000 mensen die huis en haard hebben achtergelaten vanwege de Russische invasie. Het Oekraïense ministerie van Defensie schatte eerder het totale aantal mogelijke vluchtelingen uit Oekraïne op zo’n 3 tot 5 miljoen.

