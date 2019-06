Personen onwel door vreemde lucht op Den Haag CS

De bron van de geur is volgens de brandweer nog niet gevonden. „De metingen die tot nu toe zijn verricht, wijzen er niet op dat we bijzonder ongerust hoeven te zijn, we meten geen bijzondere waardes. Maar we willen wel weten waar het vandaan komt”, zegt een woordvoerder.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik