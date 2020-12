Kuipers: tweede golf ’verslaat’ eerste dit jaar nog

Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Kuipers kan daags na een nieuwe coronapersconferentie van het kabinet door de Tweede Kamer bevraagd worden over de laatste ontwikkelingen in de ziekenhuizen.

In de ouderenzorg is ’de rek eruit’, waarschuwt Conny Helder, bestuurslid van koepelorganisatie voor ouderenzorg Actiz, ook aanwezig in de Tweede Kamer. In de ouderenzorg was al een tekort van 50.000 medewerkers, vertelt ze. En dat was vóór corona. „Zowel thuis, als in de dagbesteding en de verpleeghuiszorg staat de continuïteit van zorg onder druk.”

Kuipers is blij dat de ’discussie over versoepelingen’ in ieder geval ’even van de baan’ is. „Ook in de ziekenhuizen worstelt het personeel met hoge druk. „We moeten heel kort op de bal zitten”, adviseert hij.

Later op de ochtend schuiven onder meer ook Jaap van Dissel en Jaap van Delden van het RIVM aan. Van Delden is expert als het gaat om het vaccinatieprogramma.

Later op de dag debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) over de coronamaatregelen.