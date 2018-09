’Zoveelste misser van Rutte’

Commentaar leveren op het inkomen van ons koningshuis was jarenlang het privilege van de linkse partijen maar nu is een gedeelte van rechts er ook mee besmet. Het was voor links altijd te duur of niet nodig en nu is Amalia dus aan de beurt. Wat moet dat kind met zoveel geld, vragen diverse partijen zich af. Dat vraagt men zich toch ook niet af bij die overbetaalde ambtenaren van de EU, een positie waar iedereen immers zelf naar streeft. Benepen.

Nu komt er een groot onderzoek zodat het gehele financiële leven van ons koningshuis op straat komt te liggen en de leden als geldwolven worden neergezet, terwijl zij zich niet kunnen verdedigen.

Wat een kleinering voor de rest van de wereld dankzij de ongetwijfeld heftige discussie daarover.

Joh. P. Krijnsen, Amersfoort