Bewapende bezetters wildpark Oregon vrijuit

Onder leiding van Ammon Bundy hield een gewapende militie 41 dagen lang een kantoor in het natuurpark Malheur National Wildlife Refuge bezet. De aanleiding was een hoogoplopend conflict met de federale overheid over landeigendom. De woede was specifiek gericht tegen de veroordeling van twee boeren die in 2012 hun land afbrandden als preventieve maatregel tegen bosbranden. Tijdens de bezetting schoot de FBI een bezetter dood.

Volgens de aanklagers hadden de zes mannen en een vrouw door intimidatie, geweld en bedreigingen verhinderd dat personeel van het park zijn werk kon doen. Het is nog niet bekend waarom de jury de zeven heeft vrijgesproken. Onder de vrijgesproken bezetters is ook Ryan Bundy, een broer van militieleider Ammon.

Na de vrijspraak eiste de advocaat van de twee broers Bundy dat zij werden vrijgelaten. De rechter weigerde dat. De broers moeten nog terechtstaan voor een incident uit 2014. Ammon en Ryan Bundy en hun vader kregen het toen in de staat Nevada aan de stok met federale agenten.

Voor het bezetten van het kantoor in het wildpark in Oregon zijn in totaal 26 mensen aangeklaagd. Een tweede groep moet in februari voor de rechter komen.