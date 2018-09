Links Nederland wil meer geld voor de omroepen, zodat er nog meer geld over de balk gegooid kan worden (bijvoorbeeld voor spelletjes in luxe oorden, vooral ver weg). Voor linkse hobby’s kan alles. Miljoenen worden zo over de balk gesmeten.

Ons koningshuis kost een schijntje op het geheel (nog geen 7 euro per inwoner per jaar). Tevens is het een groot voordeel voor o.a. handelsmissies dat we een koningshuis hebben.

A. Wassenaar