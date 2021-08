Kaag over evacuatievlucht zonder Nederlanders: er was te weinig tijd

Het vliegtuig, een groot transporttoestel van het type C17, kwam uit Hongarije. NAVO-landen kunnen daar gebruik van maken, en Nederland heeft dat samen met Noorwegen en Finland geprobeerd. Uiteindelijk vertrok het vliegtuig volgens Defensie met zo’n veertig mensen aan boord. Daarbij ging het niet om mensen die Nederland in veiligheid probeert te brengen.

Waarom Nederland niemand heeft meegekregen, kon Defensie niet direct zeggen. Er zijn wel lijsten van mensen die Nederland wil evacueren, maar het is volgens ingewijden in de chaos lastig om die mensen op tijd aan boord te krijgen. „De omstandigheden ter plekke zijn leidend of je mensen op tijd in het vliegtuig krijgt”, laat een woordvoerder Defensie daarover weten.

’Te weinig tijd’

Volgens demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag hebben de mensen die Nederland had willen wegleiden niet de kans gekregen om in te stappen. Er was te weinig tijd en de Amerikanen laten bovendien geen Afghanen toe op de luchthaven. „Hopelijk is er morgen verbetering in deze situatie. Heel veel mensen waren er met hun gezinnen, met hun kinderen. Ze stonden daar aan de poorten van de luchthaven. Ik vind het vreselijk.” De minister zegt in overleg te zijn met de Amerikanen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Ze zegt de kwestie woensdag ook te bespreken met haar Duitse ambtgenoot Heiko Maas.

Nederland is afhankelijk van de Amerikaanse krijgsmacht omdat die de luchthaven in handen hebben. De VS laten op het vliegveld vooralsnog geen Afghanen toe, waardoor bijvoorbeeld de tolken met hun gezinnen er niet in zouden kunnen.

Toch lukte het door de tijdsdruk en de chaotische situatie op en rond de luchthaven nu ook niet om Nederlanders aan boord te krijgen. Ze hoopt dat de Nederlandse ambassadeur, die woensdag op het vliegveld van Kabul hoopt te landen en daar direct aan het werk wil, kan voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.

Kaag wil de manier waarop de Amerikanen het aanpakken op de luchthaven niet bekritiseren. „Het is heel moeilijk te raden vanuit Den Haag wat er op de luchthaven van Kabul moet gebeuren”, zo zei ze. „Ons past bescheidenheid. Maar wat we nu doen is op alle manieren druk uitoefenen, helderheid verkrijgen en ervoor zorgen dat iedereen die wij willen evacueren wordt geëvacueerd.”

Tekst loopt verder onder de tweet.

Op Twitter gaat een brief rond met een oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin staat te lezen dat de vlucht om 21.15 zou vertrekken richting Eindhoven. Ook zouden ’de Amerikanen bij de gate klaarstaan’. Maar in de praktijk liep dat toch anders: door de tijdsdruk en de chaotische situatie op en rond de luchthaven lukte het niet om Nederlanders aan boord te krijgen.

Tekst loopt verder onder de tweet.

De Finse minister Pekka Haavisto liet op Twitter weten dat er 21 Finnen uit Kabul zijn geëvacueerd, maar het is nog niet duidelijk of deze burgers in de C-17 zitten.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Woensdag evacuaties

Eerder dinsdag vertrok vanuit Eindhoven al een Nederlands vliegtuig met aan boord een ambassadeteam en militaire beveiligers. Dat toestel komt woensdag na een tussenstop in Kabul aan, laat Defensie weten. De verwachting is dat het team ’s middags vanaf het vliegveld aan het werk kan om te helpen bij de evacuaties.

Deze dagen zijn er nog twee Nederlandse vluchten vanuit Eindhoven. Een daarvan (een C130) is vanochtend al vertrokken en voegt zich bij een ander transportvliegtuig dat al in de regio is. Die moeten beide gebruikt worden voor een luchtbrug tussen Afghanistan en een veilig land in de regio.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Woensdag vertrekt een speciale Airbus A330 MRTT met artsen en verpleegkundigen van Defensie. Zij kunnen vanuit dat veilige land de mensen die geëvacueerd zijn medische zorg verlenen. Daarna wordt het vliegtuig gebruikt voor vluchten vanuit het veilige land naar Nederland.

Afhankelijk van Amerikaanse krijgtmacht

Nederland is voor het gebruik van de luchthaven van Kabul afhankelijk van de beveiliging van de Amerikaanse krijgsmacht, die de luchthaven in handen heeft. De VS laten er om veiligheidsredenen volgens Buitenlandse Zaken momenteel geen Afghanen toe. Dat maakt de situatie voor mensen die Nederland het land uit wil helpen, onder wie tolken die voor Defensie hebben gewerkt, moeilijker. Het ministerie zegt hieraan te werken.