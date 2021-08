Transportvliegtuig vertrokken zonder Nederlanders uit Kabul

Kabul - Op de luchthaven van Kaboel is dinsdag een transportvliegtuig geland wat door Nederland, Noorwegen en Finland was gestuurd. Dat meldt het ministerie van Defensie. Het toestel is weer vertrokken, maar heeft voor zover bekend namens Nederland geen mensen kunnen meenemen.