Ombudsman wil hulploket in elke gemeente

Burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd en dat wordt alleen maar erger in de toekomst, concludeert de ombudsman. Het afgelopen jaar deed hij onderzoek naar de relatie tussen de overheid en de burger en hoe deze zich in de komende tien jaar zal ontwikkelen.

De toegankelijkheid van de overheid moet eenvoudiger en duidelijker, stelt Van Zutphen. Daarnaast raadt hij de overheid aan eerlijk en transparant te zijn over zijn eigen taken. „Het blijven jouw burgers”, zegt Van Zutphen tegen de overheid. „En als die in de knel komen, dan zorg je ervoor dat ze geholpen worden.”

Kapotte koelkast

„Een burger moet zijn gemeentehuis binnen kunnen lopen en zeggen: ’Dit is mijn probleem, help me’”, zegt Van Zutphen in Trouw. „Dan kan de gemeente iemand doorverwijzen naar de juiste instantie. Ook een burger met een kapotte koelkast of per ongeluk vernietigde bankafschriften heeft recht op hulp. Als een burger komt met een probleem waar de gemeente niet over gaat, kan je hem tenminste op weg helpen. Het slechtst denkbare antwoord is: ’U bent verkeerd verbonden’.”

Van Zutphen trok eerder al aan de bel over de ’loketten’ waar burgers in contact komen met de overheid, zoals uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst. Deze organisaties kampen al jaren met grote problemen. Ook de Tweede Kamer en premier Mark Rutte maken zich zorgen over deze overheidsinstanties.

De ombudsman spreekt donderdag op zijn congres met Rutte over de bevindingen.