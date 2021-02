Premium Binnenland

Man opgepakt na explosie woning Hoensbroek: ’Het is daar al een jaar aan het knallen’

De ontploffing en brand die donderdagmiddag plaatsvonden in een woning aan de Harmoniestraat in Hoensbroek kwamen voor de buren niet als een verrassing. Zij zijn het dan ook zat. „Het is daar al een jaar aan het knallen”, aldus een buurman.