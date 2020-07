Gezochte crimineel zette tentje op bij kasteel prinses Beatrix

Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan De Telegraaf.

De man zette een tentje op in de bosrijke omgeving. Leden van de marechaussee, die het woonadres van Beatrix moeten bewaken, kwamen de man zaterdagnacht tegen. Ze knoopten een praatje aan met de wildkampeerder.

„De marechaussees riepen vervolgens de hulp in van de politie”, meldt een woordvoerder. „Agenten hebben de man aangehouden. Hij bleek te worden gezocht in het buitenland. Een ander land had een signalering openstaan, wat zichtbaar is in ons systeem. Het onderzoek loopt nog.”

De man had wel ’een hele slechte plek’ uitgekozen om zich schuil te houden, concludeert RTV Utrecht, dat zondagochtend vroeg als eerste ter plaatse was.

Om welke crimineel het gaat, en welke nationaliteit die heeft, kan de Koninklijke Marechaussee niet laten weten. Het onderzoek is in handen van de politie. Die is zondagavond nog niet meteen bereikbaar.