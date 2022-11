Gegijzelde toeristen in Peru vrijgelaten en ’onderweg naar huis’

Kopieer naar clipboard

Olie op de rivier Cuninico in het oosten van Peru Ⓒ ANP

CUNINICO - Zeker honderd toeristen die ruim een dag vast werden gehouden op een schip in het Peruaanse Amazonegebied door een groep inheemse Peruanen zijn weer vrijgelaten, heeft de Peruaanse toerismeminister Roberto Sánchez vrijdag bekendgemaakt. De groep had de toeristen gegijzeld uit protest tegen een olielek. De actievoerders verwijten de regering niets te doen tegen de milieuvervuiling. Het is onduidelijk of er momenteel nog meer mensen worden vastgehouden.