Organisator Michel Reijinga ’annuleert’ demo’s Nederland in Verzet: ’Ieder vrij om te gaan’

Dat de komende demonstraties zijn afgelast wil niet zeggen dat er geen mensen bijeenkomen: dat laat hij aan ieder voor zich. Alleen wil hij niet de verantwoording voor de demonstraties nemen, laat hij op Facebook weten.

Ook alle op Eindhoven volgende demonstraties in Apeldoorn, Maastricht, Utrecht, Leeuwarden, Den Bosch en Amsterdam annuleert hij. Wel wil hij de demonstratie tegen het kabinet Rutte op 14 maart op het Malieveld in Den Haag gewoon laten doorgaan, evenals die op 21 maart op het Museumplein in Amsterdam die gericht is tegen burgemeester Femke Halsema.

Afgelopen zondag liep een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam uit de hand toen de mobiele eenheid ingreep en de politie er meer dan honderd mensen arresteerde. Ook deze demonstratie was georganiseerd en vervolgens weer geannuleerd door Reijinga, maar dat weerhield duizenden mensen er niet van naar het plein te komen. De ME heeft het plein na herhaaldelijke waarschuwingen schoongeveegd. Actievoerders klagen over hard politie-optreden.

Kopje koffie

Reijinga vindt dat sindsdien „de strijd alleen maar erger en heftiger” is geworden. „De komende weken zal ik op zondag van 14.00-16.00 uur koffie drinken op het Museumplein. Mijn goed recht als geboren Amsterdammer. Pas op 14/3 ben ik weer actief als organisator van de demo in Den Haag”, aldus Reijinga.

„Ieder is vrij om te gaan waar hij wil”, schrijft Reijinga dinsdag. „Of dat nou op persoonlijke titel is naar Eindhoven, naar Maastricht of naar Amsterdam. Ik roep alleen niemand op want dan rui ik op en kan daarvoor aangehouden worden”, aldus Reijinga. „Gemeentes hebben al aangegeven te verbieden en/of te beperken. Dat was zondag geen optie en is de komende weken geen optie. Ik ben als organisator verantwoordelijk en dat kan niet als er maar max 500 mensen mogen komen. Door mij landelijk terug te trekken ligt de verantwoordelijkheid weer bij de gemeentes.”

De anti-islamgroep Pegida van Edwin Wagensveld heeft voor zondag overigens ook een demonstratie in Eindhoven aangekondigd.