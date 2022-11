LIVE | Veysel Ü. voor de rechter voor dubbele moord in McDonald’s Zwolle

Politie onderzoekt de plek twee mannen (57 en 62 jaar) om het leven zijn gekomen bij een schietpartij in de McDonalds. Ⓒ ANP / ANP

Zwolle - In de rechtbank in Zwolle vindt de derde zitting plaats in de zaak rond de 32-jarige man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in een McDonald's in de Overijsselse hoofdstad. Bij de schietpartij eind maart kwamen twee broers Ali en Hüseyin Torunlar van 57 en 62 jaar uit Zwolle om het leven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van moord en gaat uit van een gerichte actie tegen de slachtoffers.