Officier betwijfelt dodenlijst verdachte dubbele moord McDonald's

In een vol restaurant werden op 30 maart de broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar van dichtbij doodgeschoten. Ze overleden ter plaatse.

Op de vorige zitting in september zei advocaat Michel van Stratum dat de 51-jarige Veysel Ü. in de penitentiaire inrichting in een extra beveiligd regime zit. Hij zou op een dodenlijst staan. De gevangenis ziet echter geen reden dat regime te handhaven en heeft juist bij het Openbaar Ministerie nagevraagd hoe concreet die dreiging is, reageerde de officier van justitie. „Dat is een heel ander beeld dan de stelling van de verdediging dat er een voortdurende dreiging komt van de familie van de slachtoffers.”

’Geen vriendelijk gesprek’

De verdediging deed verzoeken tot het horen van getuigen vooral om de aanleiding van de schietpartij te duiden. De zoon van slachtoffer Ali zou Ü. hebben opgelicht en afgeperst en aan hem wil de verdediging vragen stellen. Het gesprek in de McDonald’s zou over die dreiging zijn gegaan. Meerdere getuigen zagen dat het „geen vriendelijk gesprek was”, aldus de tweede advocaat van Ü., Esther Blok. „De dreiging was zo ver opgelopen dat hij zich genoodzaakt voelde zich te beveiligen met een wapen”, zei ze over de verdachte.

Ook dat beeld nuanceerde de officier van justitie. Dat er sprake was van een conflict blijkt juist niet uit een gesprek drie dagen voor de schietpartij tussen de vaders van slachtoffer Ali Torunlar en Ü. In dat gemoedelijk verlopen gesprek bespraken de heren hoe de situatie opgelost zou worden. „Dat is lastig te rijmen met dat er in de McDonald’s een gesprek plaatsvond waarbij bijna het pistool op het hoofd van de verdachte is gezet.”

De verdachte zelf is tot nu toe nog niet op de inleidende zittingen aanwezig geweest. Donderdag was hij via een telefoonverbinding aanwezig maar hij had weinig toe te voegen. Hij zei mee te werken aan alle onderzoeken. De rechtbank wees de verzoeken tot het horen van getuigen toe. In februari is een nieuwe inleidende zitting.