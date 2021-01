Spannende dag in Duitsland: komt er een ’megalockdown’?

Merkel wil de lockdown in haar land verlengen tot 15 februari. Dat bericht de krant Bild in aanloop naar het overleg.

De liberale oppositieleider Christian Lindner heeft opgeroepen dinsdag ook een speciale parlementszitting te houden omdat de regering bezig zou zijn de grondrechten van de burger aan te tasten met alle beperkingen. Sommige media zeggen dat Merkel er een ’megalockdown’ wil doordrukken.

Thuiswerkplicht

Door het strengere beleid zouden onder meer de kinderopvang en onderwijsinstellingen helemaal sluiten, de bewegingsvrijheid van mensen nog sterker worden ingeperkt in tijd en in afstand en zou het economisch leven op een nog lager pitje komen te staan.

Andere plannen zijn dure medische mondkapjes verplicht stellen en een nachtelijk uitgaansverbod. Er zou ook worden gesproken over een soort thuiswerkplicht.

Nieuwe mutatie

In een ziekenhuis in het Duitse skioord Garmisch-Partenkirchen (Beieren) is een nog onbekende mutatie van het coronavirus ontdekt. 35 mensen zijn positief getest op de nieuwe variant.

Het is nog niet duidelijk of de mutatie besmettelijker is dan het oorspronkelijke Covid-19. Ook is niet bekend of het nieuwe virus gevaarlijker is. Dit wordt nu onderzocht. De komende dagen komt naar verwachting meer duidelijkheid.

Duitse media melden dat de variant vorige week dinsdag aan het licht kwam tijdens het uitvoeren van coronatests. De testapparatuur gaf een ‘abnormaliteit’ aan: het sloeg niet aan op de bekende varianten van het coronavirus. Dat liet een ziekenhuisbestuurder weten in Duitse media.