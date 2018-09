AFM: stel klant centraal

Lening

Wanneer consumenten een lening afsluiten, worden ze onbewust beïnvloed door de manier waarop keuzes worden aangeboden. Zo wordt er bijvoorbeeld fors meer geld geleend wanneer op de aanbiedingspagina een hoog bedrag is ingevuld. Of doen mensen langer over aflossen omdat dat als standaard optie staat aangegeven. Wil de consument sneller of meer aflossen dan kan dat wel, maar moet daar aanzienlijk meer moeite voor worden gedaan.

Consumenten zijn gevoelig voor opties die worden gepresenteerd als standaard en wijken hier vaak niet van af omdat ze het als een impliciete aanbeveling zien. De AFM vindt dat die standaardopties in het belang van de klant moeten zijn: „een goed ingericht (online) keuzeomgeving stelt consumenten in staat om beslissingen te nemen die bij hen passen en bevordert verantwoord lenen”, aldus de financiële waakhond.

Positieve sturing

Uit recent Iers onderzoek blijkt dat consumenten inderdaad andere keuzes maken wanneer de keuzeomgeving hen positief stuurt: wanneer er in plaats van het maandbedrag, de totale kosten in rekening van het krediet als uitgangspunt worden genomen en een prominentere plek inneemt in reclame-uitingen, wordt er meer verantwoord geleend.

In Nederland kan ook beter. „Als er op de aanbiedingspagina een sturing optreedt die de consument een richting opduwt die schadelijk is voor de consument, dan kan de AFM ingrijpen.”

Pensioenen en hypotheken

Naast negatieve gevolgen voor de consument wordt gekeken hoe de consument in een positieve richting kan worden gestuurd. Zo worden hypotheken en pensioenen eveneens onder de loep genomen. Veel mensen hebben een aflossingsvrije hypotheek. Gevaar daarvan kan zijn dat, wanneer het huis onder de aanschafprijs wordt verkocht, de verkopers met een restschuld blijven zitten. „Toch ondernemen ze geen actie. De AFM onderzoekt nu mechanismen die er voor zorgen dat er bijvoorbeeld wel wordt afgelost.” Ook kijkt de AFM naar pensioenen: zijn er manieren te bedenken waardoor mensen beter nadenken over hun oudedagsvoorziening?