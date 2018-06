’Politici moeten als een vent achter besluit staan’

De minister-president reageerde zo fel tijdens een debat over de begroting van de koning. Dat duurt vrijwel de hele dag en gaat vooral over de financiën van het koningshuis.

Rutte richtte zijn pijlen vooral op D66 en SP. Toen D66-voorman sprak over het „belastingvrije zakgeld” van 2,5 ton dat Amalia krijgt als ze achttien wordt, trok de premier een grens. Volgens Rutte gedragen D66 en SP zich populistisch en hij hint op republikeinse bijbedoelingen.

Tijdens het debat opperde de PvdA nog eens dat de koning ook belasting moet gaan betalen. Daar had de partij eerder al om gevraagd, daarbij zelfs gesteund door een Kamermeerderheid, maar het kabinet wilde er niet aan. Kamerlid Recourt komt daarom met een initiatiefwet. In elk geval SP, D66 en GL zijn daar positief over. Omdat het over een grondwetswijziging gaat kan dat echter jaren duren en is de kans op politiek succes erg onzeker, een tweederde meerderheid moet er uiteindelijk mee instemmen.

Premier Rutte wordt vandaag onder meer aangevallen vanwege zijn loslippigheid. De oppositie vindt dat de premier het koningshuis beschadigde door openlijk te citeren uit een gesprek met de koning. Volgens de oppositie heeft de premier de koning daarmee in de wind gezet en in de discussie betrokken. Volgens Rutte had hij de koning juist in de wind gezet als hij het beeld, dat de koning van een geheime belastingdeal zou weten, niet had rechtgezet.

Het is slechts een van de vele punten waar de Kamer vandaag, in een lang debat over de begroting van de koning, opheldering over eiste. Ook over de vermeende, geheime belastingdeal zelf, waar Rutte met de koning over sprak, moet meer duidelijkheid komen.

De premier zegt dat er geen bewijzen zijn dat de Oranjes gecompenseerd werden én worden voor de belasting die ze moeten betalen. RTL heeft echter documenten gepubliceerd die iets anders suggereren, zien de Kamerleden. Rutte belooft een onafhankelijk historisch onderzoek naar de kwestie.

Partijen vinden in meerderheid dat meer openheid over de kosten, er voor zou kunnen zorgen dat het voortaan niet telkens meer over financiële incidenten gaat in het parlement. CDA en VVD vinden ook dat de collega-Kamerleden afbreuk doen aan het koningshuis door steeds in discussie te gaan over de kosten. Een „kruideniersmentaliteit”, noemt CDA-Kamerlid Amhaouch dat.

