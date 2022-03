Amsterdam: botenparade Pride mag ’wel wat minder’

Toch is het de botenparade die de afgelopen dagen voor veel discussie zorgde over het evenement. Bij de raadbrief die de burgemeester openbaar maakte, zat namelijk een document waarbij de bevindingen konden worden gelezen die zijn geventileerd in een zogeheten klankbordgroep. „En dat was niet echt handig”, zegt directeur Lucien Spee van Amsterdam Pride.

De burgemeester wil het beleid rondom de Pride aanpassen, maar de bevindingen van de klankbordgroep zijn slechts een start van de discussie hoe de Pride in de toekomst moet worden opgezet.

Meer diversiteit

Bij de klankbordgroep klonken adviezen dat Amsterdam Pride een stuk maatschappelijker en serieuzer moet worden. De Pride Walk moet meer benadrukt worden. De botenparade mag wel minder. Het is te commercieel geworden. Er moet meer diversiteit komen en minder aandacht komen voor de stereotype beelden. Dat terwijl de botenparade een van de meeste gewaardeerde evenementen van de stad is. Bij een onderzoek in 2018 kreeg het evenement een rapportcijfer 8,7; zo’n 95 procent was in ruime mate tevreden met de botenparade.

Welke clubs er allemaal in de klankbordgroep zitten, deelde de gemeente maandag niet. Volgens Spee zijn het echter vooral clubs die een subsidierelatie met de gemeente hebben. „Maar het grootste deel van de lhbt’ers zit niet in deze groepen.”

In de stad klonken al snel geluiden dat woke het veelbezochte evenement langs de Prinsengracht verdrinkt en dat de gesubsidieerde lhbt’ers weinig solidair zijn met de overige leden van de regenboogsector.

De directeur noemt het logisch dat de gemeente een onderzoek wilde doen.

„Onder andere de black- en transgemeenschap voelde zich onvoldoende veilig tijdens de Pride. Naar iedereen moet worden geluisterd.”