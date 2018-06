Fors meer gevallen van comazuipen

Veel zogenoemde comazuipers zijn jonger dan achttien jaar. Het aantal gevallen in deze leeftijdsgroep is sinds 2006 verdubbeld van achthonderd naar 1600. ,,Het risico om met een alcoholvergiftiging op de SEH te komen, is het grootst in de leeftijdsgroep van achttien tot 24, gevolgd door de leeftijdsgroep tien tot zeventien jaar", aldus VeiligheidNL.

Thuis of bij vrienden drinken

Als jongeren alcohol drinken doen ze dat het vaakst thuis of bij vrienden, maar de hoeveelheid die daar per keer wordt genuttigd is beperkt. Anders is dat in clubs en discotheken. Gemiddeld gieten ze dan meer dan elf glazen naar binnen.

Ook in jeugdhonken en jongerensozen wordt flink getankt: gemiddeld tien glazen per keer, maar daar gaat slechts een klein percentage van de jongeren (drie procent) naartoe. De favoriete drank is bier (70 procent), gevolgd door mixjes (44 procent) en wijn (43 procent).

Op opdracht van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) werd onderzocht hoe het zit met het drankgebruik onder jongeren van 13 tot en met 23 jaar. Zo’n 4000 jongeren vulden een online enquête in. Daaruit blijkt dat van de 13- tot 17-jarigen zestig procent helemaal niet drinkt. In de leeftijdcategorie daarboven gaat het om nog maar vijftien procent.

Ongevallen en geweld

Overmatig alcoholgebruik leidt niet alleen tot vergiftiging, maar ook tot ongevallen en geweld. Vorig jaar telde expertisecentrum VeiligheidNL naar schatting 15.200 personen die op een SEH-afdeling werden behandeld na een ongeval of geweldpleging waarbij alcohol in het spel was. Tien jaar geleden, toen de registratie van comazuipen van start ging waren dat 9700 personen.

In 2015 bedroegen de totale maatschappelijke kosten van alcoholvergiftigingen bijna 24 miljoen euro. Alcoholgerelateerde ongevallen waren verantwoordelijk voor naar schatting 47 miljoen euro aan direct medische kosten. De verzuimkosten (ziekmeldingen) worden geraamd op 76 miljoen euro.

Alcoholgebruik afgenomen

In maart meldde het Trimbosinstituut juist dat het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren (15 en 16 jaar) is afgenomen. Ook beginnen steeds meer jongeren op iets latere leeftijd met het drinken van alcohol. Het zogenoemde bingedrinken (veel in korte tijd) blijft echter zorgwekkend hoog, aldus Trimbos.