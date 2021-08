Premium Het beste van De Telegraaf

Schotten woedend over taakstraf Nederlandse hooligans na explosie van geweld: ’Ik voel mijn littekens nu nog meer’

De politie is op de been voor het stadion voor de wedstrijd tussen Celtic en Ajax. Ⓒ Getty Images

GLASGOW - In Schotland is beroering en woede ontstaan over de taakstraf voor twee Ajax-hooligans die bij een Europese uitwedstrijd van de Amsterdamse club tegen Celtic, zes jaar geleden, voor een explosie van geweld zorgden. De woede richt zich vooral op de beslissing vanuit de Schotse justitie om het proces naar Nederland over te hevelen.