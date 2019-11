Hongkong naar de stembus

Het is al circa twee dagen kalm in Hongkong. Er zijn opvallend veel kiezers geregistreerd. Mogelijk vatten kiezers dit op als een referendum over het regeringsbeleid, na de steeds vaker uit de hand lopende protesten van de afgelopen maanden. Veel inwoners vrezen de invloed van China dat in 1997 de Britse kroonkolonie Hongkong onder voorwaarden over de bestuursvorm heeft teruggekregen. Maar ook veel inwoners zijn bang dat het voortslepende protest de economie en de autonome status van Hongkong ondermijnt.

Volgens sommige opiniepeilers is het percentage ondervraagden dat het regeringsbeleid afkeurt, in een jaar tijd gestegen van 40 naar 80 procent. Meer dan 1100 kandidaten hebben zich aangediend voor ruim 450 zetels in de districtsraden. Onder hen zijn ook verklaarde tegenstanders van Peking. Hongkong telt 7,5 miljoen inwoners en 4,1 miljoen mensen staan als stemgerechtigd geregistreerd. In het afgelopen jaar hebben zich circa 390.000 nieuwe kiezers aangemeld, velen jonger dan 35 jaar. Het is niet bekend of dit te maken heeft met de onvrede onder vooral de jongeren.

De verkiezingen voor de districtsraden wekken doorgaans weinig belangstelling. Het gaat om de keuze van lokale bestuurders die zich bijvoorbeeld buigen over plaatselijk verkeer en vervoer of het ophalen van het vuilnis. Maar de discussie over de vraag of Hongkong democratisch en los van Peking moet zijn, of dat het per slot van rekening een Chinese haven is die onder Pekings leiders valt, woedt ook in de wijken. Volgens The South China Morning Post hebben de voorstanders van nauwe banden bij de met Peking bij de vorige ’raadsverkiezingen’ vier jaar geleden bijna driehonderd zetels veroverd. De ijveraars voor een democratisch Hongkong dat los van de autocratische Chinese regering staat, kregen 126 zetels.