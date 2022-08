Man (32) vast voor dumpen en in brand steken afval op oprit A7

Binnenland

Afval regio Nijmegen blijft mogelijk staan door personeelsgebrek

Reinigingsdienst Dar kan niet garanderen dat alle vuilnis in de regio Nijmegen in de komende twee maanden wordt opgehaald. Reden is het gebrek aan personeel in combinatie met de vakantietijd. Dar spreekt van „een personele uitdaging in de zomer.”