Oorlog in Oekraïne Oorlogsmisdaad of propaganda? Kiev en Moskou beschuldigen elkaar van gruwelijkheden: ’Vrouwen verkracht’

Het Kremlin beschuldigt Oekraïne ervan krijgsgevangenen te hebben mishandeld. Dat zou blijken uit een video die rondgaat op sociale media. Ⓒ Screenshot video

KIEV - De Russen en Oekraïners beschuldigen elkaar over en weer van het plegen van oorlogsmisdaden door militairen. Zo zegt een vrouw uit een dorpje bij Kiev dat ze urenlang in bijzijn van haar zoontje (4) door Russische soldaten is verkracht. Ook gaat er een video rond waarin te zien zou zijn dat drie krijgsgevangenen door Oekraïners als straf in de benen worden geschoten, maar de legerleiding ontkent en zegt dat Moskou de beelden in scène heeft gezet.