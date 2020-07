Franse vrouw gestorven die gewelddadige echtgenoot doodschoot

Ze stierf thuis op 72-jarige leeftijd en is inmiddels in besloten kring begraven, melden Franse media.

Toenmalig president François Hollande verleende haar vier jaar geleden een zogenoemd presidentieel pardon dat een onmiddellijk einde aan haar gevangenschap maakte. Rechters hadden nog geprobeerd daar een stokje voor te steken omdat zij haar vrijlating niet verantwoord vonden.

De zaak-Sauvage wekte in Frankrijk veel beroering. De vrouw vermoordde haar man in 2012 na een huwelijk dat ze omschreef als een 47 jaar durende hel vol misbruik en mishandeling. Tijdens haar proces groeide ze uit tot het symbool van alle slachtoffers van huiselijk geweld. Na massale steunbetuigingen besloot Hollande dat ze vrij moest komen. Over de strijd van Sauvage is een film gemaakt.