Gaétan Dugas is niet 'schuldig' meer aan aids

Het was niet alleen de seksuele activiteit van de homoseksuele steward Dugas die voor verspreiding van hiv zorgde. Het virus was van Afrika via het Caribisch gebied naar het Amerikaanse continent gekomen, staat in het toonaangevende Engelse wetenschappelijke blad Nature.

De evolutiebioloog Michael Worobey en zijn team aan de universiteit in Tucson, in de staat Arizona, hebben ruim 2000 bloedplasmastalen van homoseksuele mannen uit 1978 en 1979 onderzocht. Het ging om mannen die zich destijds lieten testen op hepatitis B. Er werden allerlei sporen gevonden die overeenkwamen met hiv zoals dat al sinds de vroege jaren zeventig in Haïti circuleerde.

Dugas stierf in 1984 op 31-jarige leeftijd aan aids.