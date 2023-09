Zeven aanhoudingen na schietincident in Rotterdams café

De schietpartij was iets voor 02.00 uur. Vier van de zeven verdachten werden in het café zelf aangehouden. Het gaat om twee mannen van 27 en 59 jaar uit Rotterdam, een 42-jarige vrouw uit Rotterdam en een vrouw van 46 uit Waddinxveen.

Kort voor de arrestaties in de kroeg waren elders in Rotterdam al twee mannen van 23 en 51 jaar uit Barendrecht aangehouden in verband met de schietpartij. De zevende verdachte werd buiten bij het café gearresteerd. Deze man was gewond omdat hij rond het incident was mishandeld. Volgens de politie was hij niet beschoten.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in en bij het café. De politie doet onderzoek naar de rol en betrokkenheid van alle verdachten.