Doodsoorzaak Ivana Trump bekendgemaakt

Volgens een lijkschouwer is de ex-vrouw van Donald Trump overleden aan de gevolgen van de val van de trap in haar woning. Ze is ter plekke dood verklaard.

De dood van Ivana Trump wordt gezien als een noodlottig ongeval: volgens de politie van New York is er geen sprake van opzet.

’Ze had al heupklachten’

Een goede vriend van Ivana zegt in gesprek met de New Yorkse krant dat de vrouw eerder al heupklachten had en dusdanig moeilijk liep dat ze al een tijdje haar huis niet meer uit kon, ook niet voor een kleine boodschap.