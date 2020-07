’Wen maar aan het idee van een tweede golf’

Dit zegt de Groninger hoogleraar Jochen Mierau in De Telegraaf. Volgens de gezondheidseconoom is het ’een kwestie van tijd’ voordat het virus in ons land weer de kop opsteekt. Hij wijst op uitbraken in Duitsland, Engeland, Italië en Spanje. „Dergelijke regionale oplevingen moeten we meteen de kop indrukken.”

Ook complexiteitsonderzoeker Bert Slagter pleit voor een heldere, regionale aanpak. „We weten niet wanneer het virus terugkomt, maar áls het gebeurt komen er clusters van besmettingen. Die willen we zo vroeg mogelijk detecteren zodat we op lokaal niveau kunnen reageren.”

In tal van landen wordt nu al gekozen voor die aanpak. Versoepelingen van coronamaatregelen worden door de overheid teruggedraaid. Zo ging in Spanje het gebied rond de Catalaanse stad Lerida en een deel van Galicië op slot. Het reisadvies voor de twee Spaanse regio’s is door het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aangepast naar code oranje.

Lees het hele verhaal: Tweede golf? ’Pak het lokaal en regionaal aan’