’Whisky en sigaren’ bij elektrische autoverhuurder

Tientallen agenten waren opgetrommeld om het pand aan de Newtonweg op bedrijventerrein Vinkenwaard binnenstebuiten te keren. Bij de actie zijn ook een geld- en een drugshond ingezet. Er is in elk geval beslag gelegd op de deelauto’s die bij het bedrijf stonden.

Share’ngo vestigde zich drie jaar geleden met het doel ons land enthousiast te maken voor de opvallende gele huurauto’s die onder meer in Rotterdam rondrijden. Het bedrijf had op dat moment in China al 145.000 en in Italië 3500 elektrische voertuigen in de verhuur.

Algemeen directeur Majd Yousif van Share’ngo stond net voor het uitbreken van de coronacrisis op het punt de Italiaanse voetbalclub Livorno, die uitkomt in de Serie B, voor twee miljoen euro over te nemen. Onduidelijk is of er gisteren ook arrestaties zijn verricht. De politie zegt vandaag met informatie over de actie naar buiten te komen. Share’ngo was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Whisky en sigaren

Werknemers van bedrijven in de buurt van het hoofdkantoor van de autoverhuurder reageren niet verrast. ,,Eind vorig jaar werden er plotseling peperdure auto’s zoals een Lamborghini, Rolls Royce en McLaren gestald”, weet een van hen te vertellen. ,,De directeur deelde ook regelmatig whisky en enorme sigaren uit”, vult een ander aan.