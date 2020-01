Adam Schiff voorgedragen als hoofdaanklager in proces Trump

Er worden in totaal zeven hoofdaanklagers of impeachmentmanagers ingeschakeld om twee aanklachten tegen Trump door de Senaat te laten behandelen. Ook Jerrold Nadler neemt een belangrijke positie in. De twee aanklachten worden later op woensdag aan de Senaat gepresenteerd.

