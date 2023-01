Alsnog strenge mestregels voor boeren: ’Foute inschatting gemaakt’

Adema moest vrijdagochtend halsoverkop vanuit Berlijn, waar hij het Nederlandse paviljoen op de grootste Europese landbouwbeurs Grüne Woche samen met collega Christianne van der Wal en de Duitse landbouwminister zou openen, weg voor een spoedoverleg in de ministerraad. Reden was dat Adema strenge Europese regels, waaraan Nederland moet voldoen, later wilde invoeren dan in Brussel was afgesproken. Hierdoor zouden boeren een jaar lang meer mest mogen gebruiken onder meer in bufferstroken langs sloten. „Dit punt stond als eerste agendapunt gepland”, weet een ingewijde. „Omdat het grote gevolgen kan hebben voor de landbouwsector.”

Adema bevestigt dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt door de zogeheten ’derogatiebeschikking’ verkeerd te interpreteren. Door boeren extra tijd te geven ’wilden we aansluiten op de agrarische bedrijfspraktijk’. Hij bevestigt dat de Europese Commissie Nederland terug heeft gefloten en eist dat strengere mestregels vanaf 1 januari hadden moeten worden ingevoerd. Die datum is al geweest, dus wordt het 1 maart 2023. „Dat is al heel snel”, aldus Adema.

Paniek

Bronnen meldden vrijdagochtend al aan De Telegraaf dat de Tweede Kamer en boeren verkeerd waren geïnformeerd door de minister. „Hij lijkt in paniek”, zei een betrokkene na de inderhaast ingeplande terugvlucht vanuit Berlijn. Premier Rutte zei tijdens zijn wekelijkse persmoment te verwachten dat dit vaker kan gebeuren. wordt volgens de premier ’al weken over gesproken’. „Het is onvermijdelijk. Je probeert het op een zo goed mogelijke manier voor boeren te regelen en voor Brussel. Wij hadden de gedachte, in samenspraak met de Kamer, iets meer ruimte te bieden.”

Zo’n tik op de vingers vanuit Brussel ’kan gebeuren’, vindt Rutte. „Het blijft een zoektocht. Je wilt maximaal je afspraken nakomen en toch ook ruimte bieden aan boeren. We vinden het heel vervelend voor de boeren, maar het is ingewikkeld.”

Opheldering

Land- en tuinbouworganisaties, boeren en Kamerleden wilden vrijdag gelijk opheldering van Adema. Hierover zijn meerdere debatten aangevraagd. LTO, de grootste landbouworganisatie, liet vrijdag al weten dat veel boeren al gewassen hebben ingezaaid, onder andere in bufferstroken. Zij vrezen dat die gewassen op grote schaal moeten worden vernietigd en zullen dit ’juridisch op iedere mogelijke manier aanvechten’. Adema geeft aan niet te weten hoeveel boeren de nieuwe aanscherping van de regelgeving daadwerkelijk gaat raken. „Voor een heleboel boeren zal er niks veranderen, omdat er in het gemeenschappelijk landbouwbeleid al rekening is gehouden met de maatregelen.”

Agractie-voorman Bart Kemp vindt dat Landbouwminister Adema echter verantwoordelijkheid moet nemen en „een vuist moet maken tegen Brusselse dwang”. Volgens Kemp heeft het geen nut te onderhandelen over de lange termijn in de vorm van een Landbouwakkoord, als er zaken voor de korte termijn niet worden opgelost. „Boeren worden aan alle kanten belazerd. Aanstaande maandag komt de hoofdtafel van het Landbouwakkoord bijeen en zullen wij hierover harde noten kraken.”