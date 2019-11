Iran verhindert inspectie atoomclub: ’Schadelijk precedent’

De uitrusting van de vrouw werd doorzocht en haar werd de toegang tot de Natanz-reactor geweigerd. Haar reisdocumenten zouden ook zijn ingenomen vorige week. Of de vrouw echt iets verdachts bij zich had en wat dat zou zijn geweest, is niet door de Iraanse autoriteiten bekendgemaakt. Diplomaten spreken tegen The Jerusalem Post van een intimiderende stap van Iran. „Dit is een potentieel schadelijk precedent”, zegt een Westerse functionaris.

Sinds het atoomakkoord in 2015 werd gesloten, worden de Iraanse nucleaire faciliteiten constant onderworpen aan inspecties van de IAEA. Iran kondigde woensdag ook een nieuwe stap in de uraniumverrijking aan.