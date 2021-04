Italië gaat coronamaatregelen versoepelen

In restaurants en cafés kun je vanaf volgende week weer lunchen en ’s avonds eten, maar alleen buiten en tot negen uur of half tien. Want de avondklok om tien uur blijft gehandhaafd. Ook musea, bioscopen en theaters gaan dan weer open. Op 15 mei kun je weer in buitenzwembaden terecht en vanaf 1 juni zijn bepaalde activiteiten in sportzalen weer mogelijk. Voor het reizen wil Italië een vaccinatiepaspoort invoeren volgens het model dat de EU heeft bedacht.

’Gemotiveerd risico’

Volgens de Italiaanse premier Mario Draghi zijn de versoepelingen het gevolg van een ,,gemotiveerd risico’’ dat is gebaseerd op de gegevens over de pandemie. Op voorwaarde dat iedereen de regels respecteert, de mondkapjes ophoudt en de minimaal noodzakelijke fysieke afstand blijft bewaren. Enkele voorname Italiaanse virologen, zoals de professoren Massimo Galli en Andrea Crisanti, vinden de uitdrukking ’gemotiveerd risico’ waanzin en vrezen dat de versoepelingen voor nieuwe golven van besmettingen en slachtoffers zullen zorgen. Tot nu toe zijn de sombere voorspellingen van de twee altijd uitgekomen.

Toch heeft Draghi besloten om tot de versoepelingen over te gaan, mogelijk ook omdat hij onder druk stond van de vele, soms felle, protesten tegen de coronamaatregelen door groepen die hier economisch door worden getroffen. Café- en restauranthouders hebben met hun nogal gewelddadige ’I apro’ (Ik open)- manifestaties voor veel spanningen gezorgd, ook enkele keren vlakbij het Italiaanse parlement en Palazzo Chigi, het gebouw waar de Italiaanse premier werkt. Onder hen waren verscheidene infiltranten van de beruchte neofascistische groepering CasaPound.

Overlijden

Er zijn tot nu toe 117.000 mensen in Italië aan Covid overleden. Er overlijden dagelijks nog altijd honderden mensen aan de ziekte in het land. Onder de slachtoffers zijn steeds vaker jongere mensen.