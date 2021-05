Duikers doorzoeken meertje in Wernhout na vondst dode baby

Binnenland

Lichaam van vermiste vrouw (48) gevonden in bossen bij Zeist

In de bossen rond Zeist en op andere plekken in de omgeving is dinsdag gezocht naar een 48-jarige vrouw die al twee dagen werd vermist. Ze was zondagavond nog even gaan wandelen en kwam niet thuis. Inmiddels is het lichaam van de vrouw gevonden.