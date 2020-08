Opnieuw aanhoudingen in grote cybercrimezaak

De slachtoffers in deze zaak waren voornamelijk oudere mensen. Ze zijn opgelicht voor een totaalbedrag van ruim 4 miljoen euro. Ze waren benaderd door mensen die zich voordeden als medewerkers van de bank en kregen het advies geld over te maken op een ’veilige’ rekening, bijvoorbeeld omdat er een hack dreigde.

De criminelen keken in een aantal gevallen zelfs mee via het programma Teamviewer om de slachtoffers te helpen bij het overmaken. Het geld werd weggesluisd naar handlangers, zogenoemde geldezels of katvangers. De gestolen bedragen varieerden van 10.000 tot zelfs 100.000 euro.

In mei en juni pakte de politie al vijf verdachten op. Deze vier mannen en een vrouw, in de leeftijd van 21 tot en met 30 jaar en woonachtig in Veendam, Amersfoort en Hilversum, zitten nog steeds vast. Ook bij deze arrestaties werden grote geldbedragen, dure auto’s en andere spullen in beslag genomen.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.