Schiedammers vast voor doodrijden stadgenoot

Het slachtoffer werd op 6 november door een auto geschept op de Laan van Bol’es in zijn woonplaats. Het voertuig werd 100 meter verderop leeg achtergelaten en bleek gestolen te zijn. Getuigen zagen na het ongeluk ten minste drie inzittenden wegrennen.

Maandag werd in verband met deze zaak een 35-jarige man aangehouden op een Schiedams station. Dinsdag werd een tweede verdachte van achttien jaar thuis gearresteerd. Hij was na een eerdere aanhouding vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Aanvankelijk werd vorig jaar uitgegaan van een noodlottig ongeval, maar volgens de politie bleek onlangs dat het vermoedelijk een opzettelijke aanrijding was. Om die reden is vorige week opnieuw een getuigenoproep gedaan in de tv-programma's Opsporing Verzocht en in Bureau Rijnmond.

Ondanks de nieuwe arrestaties zegt de politie nog niet klaar te zijn met het onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 7500 euro beschikbaar gesteld voor de gouden tip.