Supportersrellen na nederlaag ADO Den Haag

Na een krankzinnige wedstrijd moest het duel beslist worden in een penaltyserie. Nadat Excelsior daar als winnaar uitkwam, ging het direct mis. Supporters van de thuisclub renden het veld op, in de richting van de supporters van Excelsior. Op beelden is te zien hoe er vuurwerk, een cornervlag en andere attributen het uitvak in gegooid worden. Nadat de ME het veld op komt, keren de supporters terug naar hun eigen vak. De Mobiele Eenheid kwam in het stadion om de spelers en de arbitrage ‘in veiligheid te brengen’, meldt de politie via Twitter.

Charges

Ook de spelers van Excelsior moesten halsoverkop het veld verlaten. Op beelden van ESPN was te zien hoe de spelers kortstondig feest vierden bij de eigen supporters, maar vervolgens snel richting catacomben werden gedirigeerd door beveiligers. Vervolgens werd het promotiefeest verder gevierd in de kleedkamer. Spelers en staf lijken ongedeerd. Het is niet bekend of er supporters gewond zijn geraakt.

Ⓒ District8

Ook rondom het stadion was het onrustig na de wedstrijd. De politie meldt dat er ongeregeldheden zijn uitgebroken en dat de ME charges uitvoert en er politiehonden zijn ingezet. Supporters bekogelden de politie met bakstenen en andere voorwerpen, staken vuurwerk af en rukten borden uit de grond. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht.

3-0 voorsprong

Door de nederlaag liep ADO promotie naar de Eredivisie mis. De ploeg was in de wedstrijd op een 3-0 voorsprong gekomen, maar gaf die voorsprong weg tot 3-3. In de verlenging werd het 4-4 waardoor er strafschoppen nodig waren om de wedstrijd te beslissen.

De wedstrijd werd tweemaal onderbroken, omdat een grensrechter werd bekogeld en later omdat ADO-supporters over de afrastering waren geklommen en vlak langs de zijlijn stonden.