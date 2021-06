Naakte man (27) breekt in bij Friese vliegbasis en kruipt in legerwagen

De man knalde onder meer tegen een grote roldeur van een hangar, die hij vervolgens in reed. De herrie was enorm. Een roldeur is behoorlijk prijzig, aldus Van Kapel, die nog geen schatting kan geven van het totale schadebedrag.

’Heftig incident’

Beveiligers op het vliegbasisterrein hielden de man uiteindelijk aan. Hij is overgedragen aan de marechaussee, die de zaak nu onderzoekt. „De man maakte een verwarde indruk op ons”, zegt Van Kapel tegen de Leeuwarder Courant.

Hoe de man uit Leeuwarden op de basis kon komen en hoe lang hij hier ’vrij’ heeft rondgelopen, is nog onduidelijk. De marechaussee werkt aan een reconstructie. Daarbij worden ook camerabeelden gebruikt. „Het was een heftig incident, dat is wel duidelijk.”