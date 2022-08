The Harbour Club op slot na explosie

Dat melden diverse betrokkenen aan De Telegraaf en wordt bevestigd door de gemeente Amsterdam. Die treedt dinsdagmiddag naar buiten met het besluit nadat de sluiting officieel is, zo laat een woordvoerder weten.

Explosief

Iets voor drie uur in de ochtend van 10 augustus vond een zware explosie plaats bij de ingang van de horecazaak, die de voordeur en ramen beschadigde. Twee mannen op een scooter reden na de explosie weg. Er zijn nog geen verdachten aangehouden voor de aanslag. De horecazaak was eerder ook al doelwit. In 2019 schoot een man op het pand en in 2021 ging er eveneens een explosief af.

The Harbour Club telt zeven vestigingen in het land, waaronder drie in Amsterdam. Illusionist Hans Klok, die de komende maanden vijftig optredens zou geven in The Harbour Club is diep bedroefd. „Ik vind het vooral sneu voor al die tweehonderd medewerkers. Het is in feite zwichten voor criminaliteit.” Klok kreeg onlangs de mogelijkheid een reeks shows te geven in de nu gesloten club. „Ik kom wel weer aan ander werk, maar dit voelt gewoon niet goed. Ik begrijp de gemeente ook wel weer dat ze niet het risico wil lopen dat er straks een granaat in een volle zaal wordt gegooid, maar zonde is het wel”, zegt Klok.

Amsterdam wordt de laatste weken geteisterd door een forse reeks explosies. Het gaat daarbij om aanslagen op woningen en plofkraken, waarbij banken doelwit zijn. De gemeente sluit regelmatig panden nadat die onder vuur zijn genomen of nadat er explosieven zijn aangetroffen. Dat is vooral vanwege het gevaar voor de openbare orde en veiligheid.