Huurders in tochtig huis krijgen forse huurverlaging

PvdA en GL wilden in eerste instantie dat ook huizen met energielabel D voor een huurkorting in aanmerking zouden komen. Dat ging de coalitiepartijen te ver. De slechtst geïsoleerde woningen – met label E, F of G – krijgen nu wél een fikse huurverlaging.

Hoe hoog die korting zal uitvallen, moet nog worden bepaald. In de motie wordt gesproken over ’een afdwingbaar recht op stevige huurverlaging door woningen met energielabels lager dan D aan te merken als een gebrek’. Premier Rutte zegt dat hij de motie wil uitvoeren door voor huurhuizen met labels E, F of G punten in mindering te brengen in het puntensysteem. Het kost wel tijd om deze maatregel door te voeren, is de verwachting. Huurders krijgen dus niet meteen een huurverlaging. Minister De Jonge (Volkshuisvesting) komt hiervoor met een plan. Huurders zullen waarschijnlijk zélf om een huurverlaging moeten vragen, op basis van het puntensysteem.

Lagere inkomens

Het zijn vooral Nederlanders met lagere inkomens die in slecht geïsoleerde huurhuizen wonen. Doordat zij hun woning huren, zijn ze afhankelijk van de huurbaas bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Zeker voor particuliere verhuurders is het financieel gezien vaak niet interessant om huizen te isoleren of zonnepanelen aan te schaffen. Deze generieke huurverlaging moet daar verandering in brengen.

Volgens de PvdA hebben zo’n 580.000 huurwoningen in Nederland een energielabel E, F of G. Wat de maatregel het kabinet precies gaat kosten, is nog onbekend.

„Huurders in tochtige woningen kunnen er niets aan doen dat huisbazen hun woningen niet isoleren”, zegt PvdA-leider Attje Kuiken. „Ze betalen zich blauw. Nu worden of de huren stevig verlaagd of de woningen beter geïsoleerd. Een belangrijke stap.”