IS eist aanslag politieschool Pakistan op

ISLAMABAD - Islamitische Staat heeft dinsdag de bloedige aanval op een opleidingscentrum van de politie in Quetta in het westen van Pakistan opgeëist. Een IS-bevelhebber heeft een Pakistaanse journalist gedreigd met meer aanslagen en gezegd dat IS binnenkort de nachtmerrie van de Pakistaanse regering zal zijn. Islamitische Staat heeft voor later op de dag een uitgebreide verklaring aangekondigd.